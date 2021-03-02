"Королю одесской контрабанды" Альперину отказали в возмещении 674 млн грн из госбюджета

Ранее президент Владимир Зеленский назвал Альперина одним из крестных отцов контрабанды в Украине

Ранее президент Владимир Зеленский назвал Альперина одним из крестных отцов контрабанды в Украине

Фото из открытых источников

Детективы НАБУ совместно с сотрудниками фискальной и налоговой служб в Одесской области задокументировали факты, которые доказывают невозможность необоснованного возвращения 674 млн грн НДС компаниям, задействованным в коррупционной схеме по импорту и растаможиванию товаров в Украине

Для этого было проведено 39 обысков в складских помещениях, сообщает RegioNews со ссылкой на НАБУ.

Следствие установило не только отсутствие на складах товаров, которые по документам должны находиться там на хранении, но и вообще непригодность этих помещений для хранения этих товаров.

В НАБУ указывают, что речь идет о более чем 20 компаниях, деятельность которых расследуют с осени 2017 года. Детективы установили, что эти компании подконтрольны одной группе лиц. Вместе они наладили коррупционную схему, благодаря которой необоснованно получали возмещение НДС из государственного бюджета.

Эти компании импортировали и продавали товары в Украине, но не отражали своей деятельности в налоговых ведомостях. При этом претендовали на возмещение НДС, подавая в налоговые органы заведомо недостоверные сведения о том, что товары якобы не проданы и находятся на хранении.

Эпизод, в рамках которого удалось предотвратить потерю 674 млн грн из бюджета, детективы расследуют с августа 2020 года. В НАБУ указывают, что информация, собранная в рамках расследования этого эпизода, стала основой для отстаивания интересов государства в судебных процессах по возврату, кроме того, ранее незаконно возмещенного НДС на сумму около 300 млн грн.

НАБУ не указывает названий компаний или фамилий владельцев. Между тем, как сообщает политолог Алексей Голобуцкий со ссылкой на собственные источники, в этом деле фигурируют компании "короля одесской контрабанды" Вадима Альперина. Ранее Президент Владимир Зеленский назвал Альперина одним из крестных отцов контрабанды в Украине.

По моим данным речь о фирмах короля одесской контрабанды Вадим Альперине. Posted by Алексей Голобуцкий on Monday, March 1, 2021

Напомним, должностных лиц МИД поймали на контрабанде: везли евро, доллары и 16 кг золота.