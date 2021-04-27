В результате санкций СНБО отстранили еще 39 таможенников

Продолжаются дисциплинарные производства

Продолжаются дисциплинарные производства

В результате санкций СНБО от выполнения служебных обязанностей отстранены еще 39 работников Государственной таможенной службы

Как передает RegioNews, об этом сообщает Гостаможслужба на своей Facebook-странице.

Как отмечается, таможенники отстранены на период проведения дисциплинарных производств в отношении возможного нарушения ими присяги госслужащего.

Согласно письму Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины, на заседании СНБО, которое состоялось 15 апреля 2021, была обнародована информация относительно установления возможной причастности должностных лиц Государственной таможенной службы к противоправному перемещения товаров на таможенную территорию Украины, организованному субъектами, в отношении которых СНБО применены персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции), - говорится в сообщении.

В Гостаможслужбе отмечают, что в рамках осуществления мероприятий установления контактов и взаимодействия должностных лиц таможен с физическими и юридическими лицами, к которым применены персональные санкции решением СНБО, и с целью выяснения возможного нарушения такими должностными лицами Присяги госслужащего в части соблюдения требований Конституции Украины, законов Украины, добросовестного выполнения ими своих служебных обязанностей нарушены дисциплинарные производства.

В частности, письмом Управления внутренней безопасности Гостаможслужбы инициированы дисциплинарные производства в отношении работников таких таможен с их отстранением от выполнения служебных обязанностей: Одесская таможня – 18 человек; Закарпатская таможня – 12 человек; Волынская таможня – 4 человека; Галицкая таможня-1 человек.

Кроме того, приказом Председателя Гостаможслужбы Павла Рябикина такие же меры приняты в отношении 4 начальников таможенных постов.

Ранее на аналогичном основании от исполнения должностных обязанностей были отстранены более 100 таможенников, - отмечают в Гостаможслужбе.

Внаслідок прийняття санкцій РНБО відсторонено від виконання службових обов’язків ще 39 працівників Держмитслужби ... Posted by Державна митна служба України on Tuesday, April 27, 2021

Как сообщалось 3 апреля, от работы отстранили более 100 таможенников после заседания СНБО. Среди отстраненных около 20 человек - руководители таможен и таможенных постов.