"Все решалось в считанные часы": Витренко рассказал, кто предложил ему возглавить "Нафтогаз"

Увольнение с этой должности Коболева было логичным, считает Витренко

Увольнение с этой должности Коболева было логичным, считает Витренко

Фото: из открытых источников

Вернуться в Нафтогаз Юрию Витренко помогли президент Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль. Как отметил сам Витренко, это его "пятое или шестое" возвращение в компанию.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на интервью "Интерфакс-Украина".

Это не было моей инициативой. Просто когда стало понятно, что план назначить меня первым вице-премьером - министром энергетики из-за объективных и субъективных обстоятельств не удается реализовать, тогда руководство страны - и президент, и премьер-министр - предложили рассмотреть такой вариант", - сказал Витренко.

Он уточнил, что с нынешним назначением все решалось в считанные часы.

Помимо этого, Витренко заявил, что увольнение главы правления НАК Андрея Коболева и смена наблюдательного совета являются логичными. По его словам, последнее время результаты "Нафтогаза" были негативными.

По его словам, в 2019 году консолидированная прибыль "Нафтогаза" была больше 63 млрд грн, а по результатам 2020 года консолидированный убыток, подтвержденный международной компанией "Делойт", превысил 19 млрд грн и стал первым убытком после 2015 года.

Напомним, 28 апреля Кабмин уволил Коболева из "Нафтогаза". Андрея Коболева уволили с должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".

Также Кабмин назначил Юрия Витренко главой "Нафтогаза вместо" Коболева. Андрея Коболева уволили с должности главы правления компании.

Позже Коболев прокомментировал заявление о своем увольнении. Позже решение об увольнении Коболева появилось на сайте Кабмина.

Кабинет министров Украины опубликовал распоряжение №370-р о кадровых перестановках в НАК "Нафтогаз Украины".