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27 апреля 2021, 10:42 785

В Запорожье в детсаду мальчик выпал из окна: у ребенка серьезные травмы

27 апреля 2021, 10:42 785
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Мальчик был в группе один
Мальчик был в группе один
Фото из открытых источников
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В Запорожье 26 апреля, около 18 часов, в одном из дошкольных учебных заведений из окна второго этажа выпал ребенок и получила травмы.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Запорожской области.

У ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, закрытую травму шейного отдела позвоночника, закрытую травму грудной клетки и живота, закрытый перелом костей таза.

В полиции отметили, что мальчик, находясь в своей группе наедине, открыл окно и перегнувшись на подоконник, выпал на навес входной двери, а потом на землю.

Следователи Запорожского райуправления полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 137 (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, недавно в Запорожье школьница свела счеты с жизнью через булинг.

детский сад ЧП трагедия Запорожье ребенок

 
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