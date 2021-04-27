В Запорожье в детсаду мальчик выпал из окна: у ребенка серьезные травмы

Мальчик был в группе один

Мальчик был в группе один

Фото из открытых источников

В Запорожье 26 апреля, около 18 часов, в одном из дошкольных учебных заведений из окна второго этажа выпал ребенок и получила травмы.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Запорожской области.

У ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, закрытую травму шейного отдела позвоночника, закрытую травму грудной клетки и живота, закрытый перелом костей таза.

В полиции отметили, что мальчик, находясь в своей группе наедине, открыл окно и перегнувшись на подоконник, выпал на навес входной двери, а потом на землю.

Следователи Запорожского райуправления полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 137 (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, недавно в Запорожье школьница свела счеты с жизнью через булинг.