08:31  28 апреля
В Украине почти 10 тыс. новых COVID-больных: в каких областях больше всего
09:58  28 апреля
Во Львове требуют от властей отменить присуждение ученой степени Киве
08:06  28 апреля
Война на Донбассе: 11 обстрелов за сутки, оккупанты снова ранили нашего защитника
UA | RU
UA | RU
28 апреля 2021, 08:06 3

Война на Донбассе: 11 обстрелов за сутки, оккупанты снова ранили нашего защитника

28 апреля 2021, 08:06 3
Читайте також українською мовою
Еще трое военных взорвали на взрывном устройстве
Еще трое военных взорвали на взрывном устройстве
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Во вторник, 27 апреля, пророссийские боевики на Донбассе 11 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом пишет RegioNews, ссылаясь на штаб ООС.

Отмечается, что боевики стреляли вблизи Водяного, Опытного и недалеко от поселка Майорск. Также были осуществлены обстрелы в пригороде Талаковки из гранатометов и возле населенного пункта Луганское.

Кроме этого, враг открывал огонь в районе Каменки и Павлополя, а также вблизи населенного пункта Широкине.

"В результате вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения. Военнослужащему оперативно оказали медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого удовлетворительное", - заявили в штабе.

Добавляется, что на обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь в ответ.

Также в ООС проинформировали, что 27 апреля в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий из состава Объединенных сил получил травмы несовместимые с жизнью. Еще три военнослужащих получили боевые травмы.

"Воины доставлены в лечебное учреждение и оказана надлежащая медицинская помощь. Состояние их здоровья удовлетворительное. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК", - добавили на передовой.

По состоянию на 7 часов утра, 28 апреля, обстрелов не зафиксировано.

Утренняя сводка по ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 7.00 28 апреля 2021 года...

Posted by Операция Объединенных сил / Joint Forces Operation on Tuesday, April 27, 2021

Напомним, 26 апреля в зоне ООС погиб военнослужащий Иван Ковалевский (Африка) из села Колинки на Прикарпатье.

Донбасс ООС Украина война военные

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
В Мариуполе Ахметова выгнали из Горсада. Теперь зовут на площадь
Депутат Харьковского горсовета Игорь Черняк: В отдельных сферах горсовет Терехова стал хуже горсовета Кернеса
Все публикации »
Кирилл Молчанов
Марунич Дмитрий
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram