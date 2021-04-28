Война на Донбассе: 11 обстрелов за сутки, оккупанты снова ранили нашего защитника

Еще трое военных взорвали на взрывном устройстве

Еще трое военных взорвали на взрывном устройстве

Фото из открытых источников

Во вторник, 27 апреля, пророссийские боевики на Донбассе 11 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом пишет RegioNews, ссылаясь на штаб ООС.

Отмечается, что боевики стреляли вблизи Водяного, Опытного и недалеко от поселка Майорск. Также были осуществлены обстрелы в пригороде Талаковки из гранатометов и возле населенного пункта Луганское.

Кроме этого, враг открывал огонь в районе Каменки и Павлополя, а также вблизи населенного пункта Широкине.

"В результате вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения. Военнослужащему оперативно оказали медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого удовлетворительное", - заявили в штабе.

Добавляется, что на обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь в ответ.

Также в ООС проинформировали, что 27 апреля в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север", в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий из состава Объединенных сил получил травмы несовместимые с жизнью. Еще три военнослужащих получили боевые травмы.

"Воины доставлены в лечебное учреждение и оказана надлежащая медицинская помощь. Состояние их здоровья удовлетворительное. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК", - добавили на передовой.

По состоянию на 7 часов утра, 28 апреля, обстрелов не зафиксировано.

Утренняя сводка по ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 7.00 28 апреля 2021 года... Posted by Операция Объединенных сил / Joint Forces Operation on Tuesday, April 27, 2021

Напомним, 26 апреля в зоне ООС погиб военнослужащий Иван Ковалевский (Африка) из села Колинки на Прикарпатье.