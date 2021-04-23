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23 апреля 2021, 17:25 433

Российско-оккупационные войска планируют ряд провокаций на Пасху

23 апреля 2021, 17:25 433
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По имеющейся информации, начнут уже на этой неделе
По имеющейся информации, начнут уже на этой неделе
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українською мовою

Разведке ООС стало известно о спланированном ряде провокаций против Украины с использованием вооружения и военной техники с нанесением маскировки типа «пиксель», которая используется подразделениями Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

По информации, которая стала известна разведке ООС от представителей управления 2-го армейского корпуса российско-оккупационных войск, 25 апреля этого года спланировано проведение ряда провокаций против Украины с использованием вооружения и военной техники с нанесением маскировки типа "пиксель", которая используется подразделениями Вооруженных Сил Украины.

Установлено, что одна из таких провокаций должна состояться на Дебальцевском направлении с привлечением наемников "Союза Добровольцев Донбасса", которые получили соответствующие указания от своих кураторов по имитации наступления на позиции 7-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса с целью разрушения инженерно-фортификационного оборудования первых позиций и нанесение потерь подразделениям этой же бригады. При этом не исключаются потери также среди гражданского населения.

Кроме того, вызывает возмущение цинизм руководства российских оккупационных войск, которым спланировано совершения террористических актов во время проведения Пасхальной службы в одной из религиозных учреждений Московского патриархата, что может привести к массовым потерям среди прихожан.
Указанное даст возможность России обвинить Украину в пренебрежении моральными, религиозными принципами и геноциде собственного народа, а также ввести на территорию Украины регулярные войска ВС Российской Федерации, - сообщают в штабе.

В свою очередь, командование Объединенных сил уверяет, что полностью придерживается Минских договоренностей. Вину за возможную эскалацию конфликта, а также гибель гражданского населения и военнослужащих Вооруженных Сил Украины возлагает исключительно на руководство российско-оккупационных войск.

Російсько-окупаційні війська планують низку провокацій на Великдень За інформацією, яка стала відома розвідці ООС від...

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Friday, April 23, 2021

Как сообщалось, сегодня обострение на Донбассе: зафиксировано 17 нарушений режима "тишины". Один из военнослужащих погиб.

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