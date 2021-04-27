На Донбассе подорвался автомобиль с украинскими защитниками: есть погибший и раненые
Во вторник, 27 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" на Донбассе на неизвестном взрывном устройстве подорвался автомобиль.
Как сообщает пресс-служба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook, в результате погиб боец ВСУ, еще двое военнослужащих получили боевые ранения, пишет RegioNews.
"Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника. Воинов доставлено в лечебное учреждение и предоставлено надлежащую медицинскую помощь. Состояние их здоровья удовлетворительное", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВС Украины, выясняются обстоятельства инцидента.
Сьогодні, 27 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", внаслідок підриву військового...Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Tuesday, April 27, 2021
Напомним, за прошедшие сутки, 26 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня.