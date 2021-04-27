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27 апреля 2021, 15:52 1

На Донбассе подорвался автомобиль с украинскими защитниками: есть погибший и раненые

27 апреля 2021, 15:52 1
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Ранены двое бойцов
Ранены двое бойцов
Фото из открытых источников
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Во вторник, 27 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" на Донбассе на неизвестном взрывном устройстве подорвался автомобиль.

Как сообщает пресс-служба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook, в результате погиб боец ВСУ, еще двое военнослужащих получили боевые ранения, пишет RegioNews.

"Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника. Воинов доставлено в лечебное учреждение и предоставлено надлежащую медицинскую помощь. Состояние их здоровья удовлетворительное", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВС Украины, выясняются обстоятельства инцидента.

Сьогодні, 27 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", внаслідок підриву військового...

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Tuesday, April 27, 2021

Напомним, за прошедшие сутки, 26 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня.

Донбасс Украина война смерть Луганщина

 
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