"Подкуп избирателей был", - Марцинкив о фальсификациях на довыборах в округе 87

Мэр Франковска отметил, что недавние выборы на Прикарпатье – это урок на будущее

Мэр Франковска отметил, что недавние выборы на Прикарпатье – это урок на будущее

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Руслан Марцинкив рассказал об административных и финансовых влияниях на недавние довыборы в Верховную раду на округе №87, где кандидат от «Свободы» потерпел поражение.

Об этом Руслан Марцинкив рассказал в интервью RegioNews.

"Свободовец" Марцинкив признает, что своим шансом на победу в этом округе его партия воспользовалась не на 100 процентов, и объяснил причины.

Наше участие в этих выборах продемонстрировало, что мы имели шанс победить. Не на 100% мы им воспользовались – по разным причинам. Но если бы мы были на 5-6 тысяч голосов впереди – никто бы у нас не украл эту победу. Это первое. Второе: когда мы стартовали, никто не верил, что мы можем посоревноваться с Шевченко, который стартовал с 62 процентами, и с кандидатами, которые тратили на компанию огромные средства. Я считаю, что здесь мы недоработали. Все вместе, - сказал Руслан Марцинкив.

Он пояснил, что на этом округе "специфика выборов немножко другая".

Я поддерживал Руслана Кошулинского. Тут просто специфика выборов немножко другая. В городской местности, в больших населенных пунктах Кошулинский выиграл, но в селах он не выиграл. Потому что сельский избиратель немножко другим способом голосует, другие у него приоритеты, - отметил "свободовец".

Марцинкив утверждает, что подкуп избирателей был, и были фальсификации на ряде участков, и он даже знает, на каких. Но на участке фальсификаторы не пойманы.

А то, что мы сдались... Что значит "сдались"? Официальная информация, по "живым" протоколам – мы на тысячу голосов проиграли. Оно есть, и ты никуда не денешься. Если я фальсификатора за руку не сцапал на участке – то крути, не крути – это поражение, и надо его признавать и двигаться дальше. Это не слабость. Каждое поражение учит и дает возможность выиграть дальше, - констатировал Марцинкив.

Он добавил, что "если бы мы имели несколько тысяч голосов больше – никто бы ничего не мог возразить. Этих голосов не было".

Да, все увидели, что власть может, таким, скажем, административным методом "переголосовать" или пересчитать голоса (ведь не важно, кто и как голосует – важно, кто и как считает). Это показало то, что надо готовиться к следующим выборам – и президентским, и парламентским, где такие технологии будут пробовать применять. Единственное что - это будет трудно применить в масштабе целой страны, потому что надо иметь огромное количество людей, которые будут это делать. Но это определенный урок для всех нас. Любой проигрыш – это урок, который надо использовать, - сказал мэр Ивано-Франковска.

Среди выводов, которые" Свобода " сделала из этих выборов - это то, что "надо иметь структуру".

Трудно вести выборы из Франковска, не имея сильных структур в районах. Но здесь выборы были построены на больших деньгах. Технологически мы все как будто правильно сделали - если бы это были демократические нормальные выборы без подкупа избирателей, без фальсификаций, без "сетей", мы бы выиграли. А так ... ну человек же пришел. Ну, продал он свой голос за 500 или 1000 гривен – но он пришёл с паспортом. Как ты ему можешь запретить проголосовать? Это осознанный выбор, только другой категории. К сожалению, многие люди продали свой голос из-за разочарования. И чем меньше село, чем меньше население в нем, чем беднее люди – тем легче их купить. Это пример того, что этой власти не нужен средний класс – только богатые и бедные. Потому что бедных легко купить. Эти выборы ярко это показали, - подытожил Марцинкив.

Как сообщалось 2 апреля о довыборах в Раду, Шевченко обвинил власти в фальсификациях. Кандидат от "Свободы" Кошулинский допускает возможность проведения перевыборов.

12 апреля городской совет Ивано-Франковска требует провести перевыборы на округах № 87 и № 50. Еще одним требованием является расследование нарушений во время довыборов в Раду.

19 апреля Вирастюк обжаловал действия ЦИК, однако суд стал на защиту комиссии.

22 апреля Верховный Суд подтвердил правомерность действий ЦИК. Верховный Суд не согласился с выводами суда первой инстанции.

Тем временем большинство жителей округа № 87 выступают за перевыборы — опрос "Рейтинга”. 33% опрошенных предполагают, что на довыборах в Раду были фальсификации.

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