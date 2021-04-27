Зеленский заявил о необходимости создания нового формата переговоров по Донбассу
Президент Владимир Зеленский заявил, что параллельно "нормандскому" может быть создан другой формат с привлечением заинтересованных стран для урегулирования в Донбассе.
Об этом глава государства заявил во время рабочей поездки в Херсонскую область во вторник, 27 апреля, пишет RegioNews.
"Я считаю, что "Минск" должен быть гибким. Никто не говорит, что нужно закрывать "Минск". Но считаю, что несколько пунктов должны быть обновлены", - сказал он.
Зеленский добавил, что сейчас в пределах Минского формата активно проходят переговоры, в частности в рабочих группах Трехсторонней контактной группы, и вскоре может быть достигнут общий результат.
Также он заявил, что параллельно "нормандскому" может быть создан другой формат с привлечением заинтересованных стран для урегулирования в Донбассе.
Напомним, сегодня Зеленский прибыл на Херсонщину, чтобы посетить передовые позиции украинских военных на временной админгранице с оккупированным Крымом.