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27 апреля 2021, 16:48 27

Зеленский заявил о необходимости создания нового формата переговоров по Донбассу

27 апреля 2021, 16:48 27
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Президент считает, что он должен быть параллельным "нормандском" формате
Президент считает, что он должен быть параллельным "нормандском" формате
Фото из открытых источников
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Президент Владимир Зеленский заявил, что параллельно "нормандскому" может быть создан другой формат с привлечением заинтересованных стран для урегулирования в Донбассе.

Об этом глава государства заявил во время рабочей поездки в Херсонскую область во вторник, 27 апреля, пишет RegioNews.

"Я считаю, что "Минск" должен быть гибким. Никто не говорит, что нужно закрывать "Минск". Но считаю, что несколько пунктов должны быть обновлены", - сказал он.

Зеленский добавил, что сейчас в пределах Минского формата активно проходят переговоры, в частности в рабочих группах Трехсторонней контактной группы, и вскоре может быть достигнут общий результат.

Также он заявил, что параллельно "нормандскому" может быть создан другой формат с привлечением заинтересованных стран для урегулирования в Донбассе.

Напомним, сегодня Зеленский прибыл на Херсонщину, чтобы посетить передовые позиции украинских военных на временной админгранице с оккупированным Крымом.

Донбасс Украина война Владимир Зеленский президент

 
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