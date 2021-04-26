Переговоры о Пасхальном перемирии на Донбассе уже на финальной стадии - Зеленский

Его согласование почти завершила Трехсторонняя контактная группа

Его согласование почти завершила Трехсторонняя контактная группа

Фото: Офис президента

В переговорах относительно "тишины" на Донбассе стороны находятся на финальной стадии согласования, и почти договорились о Пасхальном перемирии.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга на Чернобыльской АЭС, передает RegioNews.

Я считаю, что мы уже на финише этого согласования. Заседание ТКГ, прежде всего подгруппы по безопасности, будет еще завтра, будет продолжение. Мне кажется, все стороны уже все согласовали. Не согласовали только документальное формулирование этого соглашения", - сказал Зеленский.

Глава государства добавил, что украинская сторона делает все возможное для установления перемирия.

Мы очень этого хотим, и очень хочется, чтобы на Пасху не было выстрелов, не было смертей. Для этого все делается, украинская сторона уже все для этого сделала", - сказал он.

Напомним, ранее Кравчук рассказал об "историческом событии" в переговорах по Донбассу.