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26 апреля 2021, 20:00 10

На этой неделе состоится два заседания в ТКГ по Донбассу: что в повестке дня

26 апреля 2021, 20:00 10
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Завтра – видеоконференции рабочих подгрупп, в среду – общее заседание
Завтра – видеоконференции рабочих подгрупп, в среду – общее заседание
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На этой неделе должно состояться два заседания в рамках Трехсторонней контактной группы по урегулированию на Донбассе. Во вторник, 27 апреля, пройдут видеоконференции рабочих подгрупп, а в среду - общее заседание ТКГ.

Об этом сообщила украинская делегация в ТКГ, передает RegioNews.

Как рассказали в делегации, на повестке дня заседаний ТКГ будет вопрос нарушения режима "тишины" пророссийскими боевиками, а также имплементация минских соглашений и договоренностей "нормандской четверки".

Также в рамках ТКГ рассмотрят:

обеспечение безопасности в зоне конфликта и соблюдение режима прекращения огня;

продолжение разработки плана совместных шагов;

возобновление работы КПВВ и открытие новых в Золотом и Счастье;

обмен пленными и полный и безусловный доступ международных организаций к оккупированным территориям;

восстановление социально-экономических связей через линию разграничения.

Сейчас продолжаются консультации на уровне политических советников "нормандской четверки", цель которых - вернуться к строгому соблюдению сторонами полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, - добавили в украинской делегации.

- Чергові засідання Тристоронньої контактної групи в режимі відеоконференцій заплановані за наступним графіком: 27...

Posted by Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі. on Monday, April 26, 2021

Как сообщалось, Зеленский хочет изменить Минские соглашения и привлечь к переговорам США. Президент предлагает включить в "минский формат" представителей США, Великобританию и Канаду.

Также Зеленский считает, что переговоры о Пасхальном перемирии на Донбассе уже на финальной стадии. Его согласование почти завершила Трехсторонняя контактная группа.

Донбасс Нормандский формат переговоры ТКГ минские соглашения КПВВ повестка дня

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