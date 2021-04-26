На этой неделе состоится два заседания в ТКГ по Донбассу: что в повестке дня
На этой неделе должно состояться два заседания в рамках Трехсторонней контактной группы по урегулированию на Донбассе. Во вторник, 27 апреля, пройдут видеоконференции рабочих подгрупп, а в среду - общее заседание ТКГ.
Об этом сообщила украинская делегация в ТКГ, передает RegioNews.
Как рассказали в делегации, на повестке дня заседаний ТКГ будет вопрос нарушения режима "тишины" пророссийскими боевиками, а также имплементация минских соглашений и договоренностей "нормандской четверки".
Также в рамках ТКГ рассмотрят:
обеспечение безопасности в зоне конфликта и соблюдение режима прекращения огня;
продолжение разработки плана совместных шагов;
возобновление работы КПВВ и открытие новых в Золотом и Счастье;
обмен пленными и полный и безусловный доступ международных организаций к оккупированным территориям;
восстановление социально-экономических связей через линию разграничения.
Сейчас продолжаются консультации на уровне политических советников "нормандской четверки", цель которых - вернуться к строгому соблюдению сторонами полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, - добавили в украинской делегации.
- Чергові засідання Тристоронньої контактної групи в режимі відеоконференцій заплановані за наступним графіком: 27...Posted by Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі. on Monday, April 26, 2021
Как сообщалось, Зеленский хочет изменить Минские соглашения и привлечь к переговорам США. Президент предлагает включить в "минский формат" представителей США, Великобританию и Канаду.
Также Зеленский считает, что переговоры о Пасхальном перемирии на Донбассе уже на финальной стадии. Его согласование почти завершила Трехсторонняя контактная группа.