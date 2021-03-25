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25 марта 2021, 12:13 216

В Донецкой области на шахте погиб горняк

25 марта 2021, 12:13 216
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На предприятии создана специальная комиссия по расследованию случая
На предприятии создана специальная комиссия по расследованию случая
Фото: из открытых источников
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В Донецкой области на шахте "Белозерская" во время доставки секции механизированной крепи был тяжело травмирован горняк. По приезду медики констатировали смерть.

Об этом сообщила пресс-служба компании "ДТЭК Энерго", передает RegioNews.

25 марта в 4:15 на шахте Белозерская в монтажной камере на 550-м горизонте во время доставки секции механизированной крепи был тяжело травмирован горнорабочий очистного забоя 1982 г.р. На место происшествия оперативно была вызвана реанимационно-противошоковая группа", - сказано в сообщении.

Врач РПГ, который прибыл на место происшествия, констатировал смерть пострадавшего.

Отмечается, что на предприятии создана специальная комиссия по расследованию несчастного случая.

Напомним, 17 марта в Киеве львовские шахтеры пикетировали правительственный квартал.

шахтеры смерть шахта врачи Донецкая область

 
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