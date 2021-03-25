В Донецкой области на шахте погиб горняк
В Донецкой области на шахте "Белозерская" во время доставки секции механизированной крепи был тяжело травмирован горняк. По приезду медики констатировали смерть.
Об этом сообщила пресс-служба компании "ДТЭК Энерго", передает RegioNews.
25 марта в 4:15 на шахте Белозерская в монтажной камере на 550-м горизонте во время доставки секции механизированной крепи был тяжело травмирован горнорабочий очистного забоя 1982 г.р. На место происшествия оперативно была вызвана реанимационно-противошоковая группа", - сказано в сообщении.
Врач РПГ, который прибыл на место происшествия, констатировал смерть пострадавшего.
Отмечается, что на предприятии создана специальная комиссия по расследованию несчастного случая.
Напомним, 17 марта в Киеве львовские шахтеры пикетировали правительственный квартал.