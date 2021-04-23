На Днепропетровщине на шахте произошел обвал: есть пострадавший
Спасатели ищут еще одного горняка
Спасатели ищут еще одного горняка
В городе Павлоград в шахте "Благодатная" во время демонтажных работ произошел обвал пустой породы.
Как пишет RegioNews об этом в Facebook сообщил нардеп Михаил Волынец.
Во время обвала пострадал один горняк, он получил легкие телесные повреждения. Сейчас спасатели пытаются найти второго горняка, который находился в зоне обвала.
Одного горняка ищут, другой получил ушибы. Сегодня в 12: 30 на шахте благодатная (ШУ им. Героев Космоса) во время...Posted by Михаил Волынец on Friday, April 23, 2021
Напомним, 16 апреля в оккупированном Донецке на шахте травмировался горняк.
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