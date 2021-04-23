На Днепропетровщине на шахте произошел обвал: есть пострадавший

Спасатели ищут еще одного горняка

Спасатели ищут еще одного горняка

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В городе Павлоград в шахте "Благодатная" во время демонтажных работ произошел обвал пустой породы.

Как пишет RegioNews об этом в Facebook сообщил нардеп Михаил Волынец.

Во время обвала пострадал один горняк, он получил легкие телесные повреждения. Сейчас спасатели пытаются найти второго горняка, который находился в зоне обвала.

Одного горняка ищут, другой получил ушибы. Сегодня в 12: 30 на шахте благодатная (ШУ им. Героев Космоса) во время... Posted by Михаил Волынец on Friday, April 23, 2021

Напомним, 16 апреля в оккупированном Донецке на шахте травмировался горняк.