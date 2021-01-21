Глава Киевского облсовета отказывается созвать сессию по тарифам

Руководство областного совета обвинили в попытках избежать рассмотрения вопроса повышения цен на тарифы

Руководство областного совета обвинили в попытках избежать рассмотрения вопроса повышения цен на тарифы

Фото: из открытых источников

Председатель Киевского областного совета Александр Скляров отказывается созвать внеочередную сессию по тарифному вопросу, на которой предлагалось принять обращение к властям с требованием внести изменения в бюджет-2021 и увеличить расходы на субсидии.

Об этом в Facebook сообщила депутат Киевского областного совета от партии "Европейская Солидарность" Татьяна Семенова, передает RegioNews.

По ее словам, депутаты, которые подписали обращение о созыве сессии, начали получать письма-возражения, в которых говорится, что созвать сессию невозможно из-за нарушения Регламента, а также потому, что "на электронный адрес Киевского облсовета не были отправлены электронные копии проектов предлагаемых решений".

Считаю, что такие действия руководства областного совета являются попыткой под формальным предлогом, несмотря на социальное напряжение, избежать рассмотрения острого и жизненно важного для многих жителей области вопроса", - заявила она.

Татьяна Семенова отметила, что "Европейская Солидарность" инициировала созыв сессий и принятия обращений к властям по поводу тарифов в 34 местных советах Киевской области.

Мы расцениваем отказ правящей коалиции в областном совете рассмотреть тарифный вопрос как пренебрежение к жителям Киевщины, которых очередное повышение тарифов сегодня ставит на грань выживания. А я напомню, что коалицию в областном совете образовали БЮТ, ОПЗЖ и "слуги", - отметила она.

Напомним, 27 ноября 2020 года "Слуга народа" Александр Скляров со второй попытки избран главой Киевского облсовета, он получил 44 голоса депутатов из необходимых 43.

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