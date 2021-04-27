Житомир на этой неделе может покинуть "красную" зону карантина, - мэр

По словам Сухомлина, ситуация с заболеваемостью в городе улучшается с каждым днем

По словам Сухомлина, ситуация с заболеваемостью в городе улучшается с каждым днем

Фото из открытых источников

Житомир на этой неделе может выйти из" красной " зоны карантина.

Как пишет RegioNews об этом в эфире "Украина 24" рассказал мэр Житомира Сергей Сухомлин.

По его словам, ситуация с заболеваемостью в городе улучшается с каждым днем.

"У нас есть надежда, что завтра-послезавтра будут те показатели, которые позволят выйти из "красной" зоны. Последние два дня мы фактически в норме. Надо еще один день подождать, если все будет нормально, то Житомир уже на этой неделе может выйти из "красной" зоны", - заявил Сухомлин.

Напомним, 12 апреля в Житомире ослабили карантин для кафе и ресторанов.