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27 апреля 2021, 12:49 159

Житомир на этой неделе может покинуть "красную" зону карантина, - мэр

27 апреля 2021, 12:49 159
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По словам Сухомлина, ситуация с заболеваемостью в городе улучшается с каждым днем
По словам Сухомлина, ситуация с заболеваемостью в городе улучшается с каждым днем
Фото из открытых источников
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Житомир на этой неделе может выйти из" красной " зоны карантина.

Как пишет RegioNews об этом в эфире "Украина 24" рассказал мэр Житомира Сергей Сухомлин.

По его словам, ситуация с заболеваемостью в городе улучшается с каждым днем.

"У нас есть надежда, что завтра-послезавтра будут те показатели, которые позволят выйти из "красной" зоны. Последние два дня мы фактически в норме. Надо еще один день подождать, если все будет нормально, то Житомир уже на этой неделе может выйти из "красной" зоны", - заявил Сухомлин.

Напомним, 12 апреля в Житомире ослабили карантин для кафе и ресторанов.

коронавирус Украина карантин Житомир зона

 
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