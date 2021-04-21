Украинский консул в Санкт-Петербурге, которого задерживала ФСБ, покинул территорию РФ
Консул Украины в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк сегодня, 21 апреля покинул территорию России. Против него российские спецслужбы устроили провокацию и объявили нежелательной персоной.
Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко, передает RegioNews.
Наш консул сегодня покинул территорию Российской Федерации", - сказал он.
Кроме того, как пишет издание ТАСС со ссылкой на посольство РФ в Украине, старший дипломат посольства России в Украине Евгений Черников, которого Киев объявил персоной нон грата, покинул территорию нашего государства.
Такое решение украинская сторона приняла в ответ на задержание консула в России.
Объявленный украинской стороной персоной нон грата российский дипломат покинул территорию страны", - заявили в посольстве РФ.
Напомним, 17 апреля в России спецслужбы задержали украинского консула. В Украине действия ФСБ назвали провокацией на фоне дестабилизирующих действий РФ.
Также сообщалось, что Украина решила выслать старшего дипломата посольства России.