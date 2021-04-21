Украинский консул в Санкт-Петербурге, которого задерживала ФСБ, покинул территорию РФ

Из Украины также уехал российский дипломат, которого объявили персоной нон грата

Из Украины также уехал российский дипломат, которого объявили персоной нон грата

Фото: из открытых источников

Консул Украины в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк сегодня, 21 апреля покинул территорию России. Против него российские спецслужбы устроили провокацию и объявили нежелательной персоной.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко, передает RegioNews.

Наш консул сегодня покинул территорию Российской Федерации", - сказал он.

Кроме того, как пишет издание ТАСС со ссылкой на посольство РФ в Украине, старший дипломат посольства России в Украине Евгений Черников, которого Киев объявил персоной нон грата, покинул территорию нашего государства.

Такое решение украинская сторона приняла в ответ на задержание консула в России.

Объявленный украинской стороной персоной нон грата российский дипломат покинул территорию страны", - заявили в посольстве РФ.

Напомним, 17 апреля в России спецслужбы задержали украинского консула. В Украине действия ФСБ назвали провокацией на фоне дестабилизирующих действий РФ.

Также сообщалось, что Украина решила выслать старшего дипломата посольства России.