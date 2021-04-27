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27 апреля 2021, 13:09 143

В Украине начинают работу две тысячи пунктов COVID-вакцинации - Минздрав

27 апреля 2021, 13:09 143
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В этих пунктах начинается вакцинация людей в возрасте 65+
В этих пунктах начинается вакцинация людей в возрасте 65+
Фото: из открытых источников
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В среду, 28 апреля в Украине начнут работать 2127 пунктов вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, передает RegioNews.

По информации ведомства, их открывают при медицинских учреждениях, пункты оборудованы в соответствии с требованиями инфекционного контроля.

Сейчас в пунктах начинается вакцинация людей в возрасте 65+. На прививку в ближайший пункт можно записаться через семейного врача или регистратуру. Адрес и телефон пункта вакцинации можно найти на сайте о вакцинации против COVID-19 - vaccination.covid19.gov.ua. Для получения прививки необходимо иметь с собой паспорт и идентификационный код", - говорится в сообщении.

В Министерстве здравоохранения отметили, что 23 апреля из Южной Кореи Украина получила 367 200 доз вакцины AstraZeneca-SKBio и сейчас ее развозят пунктам вакцинации.

Этим препаратом будут прививать приоритетные группы, в частности людей в возрасте 65+, а также тех, кто должен получить вторую дозу вакцины уже в мае.

Напомним, в Минздраве рассказали о COVID-вакцинах, над производством которых работают в Украине.

коронавирус Украина вакцина Минздрав вакцинация

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