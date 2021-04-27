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27 апреля 2021, 12:58 9

Рада 29 апреля может собраться на еще одно внеочередное заседание, - нардеп

27 апреля 2021, 12:58 9
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Фото из открытых источников
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В четверг, 29 апреля, парламент планирует провести еще одно внеочередное заседание Верховной Рады.

Об этом журналистам в Верховной Раде рассказала заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, пишет RegioNews со ссылкой на "Укринформ".

"В четверг однозначно будет внеочередное заседание. Там будет очень много вопросов. Я думаю, что мы будем до глубокой ночи в четверг", - сказала она.

Нардеп подчеркнула, что от Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики на заседании рассмотрят законопроекты по туризму и о Центрах предоставления культурных услуг.

Кроме того, в четверг может быть рассмотрен кадровый вопрос - о назначении Германа Галущенка на должность министра энергетики.

Напомним, 27 апреля Рада соберется на два внеочередных заседания.

Украина министр Верховная Рада парламент евгения кравчук

 
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