Рада 29 апреля может собраться на еще одно внеочередное заседание, - нардеп

Там может быть рассмотрен кадровый вопрос - о назначении Германа Галущенка на должность министра энергетики

Там может быть рассмотрен кадровый вопрос - о назначении Германа Галущенка на должность министра энергетики

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Об этом журналистам в Верховной Раде рассказала заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, пишет RegioNews со ссылкой на "Укринформ".

"В четверг однозначно будет внеочередное заседание. Там будет очень много вопросов. Я думаю, что мы будем до глубокой ночи в четверг", - сказала она.

Нардеп подчеркнула, что от Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики на заседании рассмотрят законопроекты по туризму и о Центрах предоставления культурных услуг.

Кроме того, в четверг может быть рассмотрен кадровый вопрос - о назначении Германа Галущенка на должность министра энергетики.

Напомним, 27 апреля Рада соберется на два внеочередных заседания.