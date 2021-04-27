В Киеве задержали полицейского, который крышевал рестораны во время локдауна

Он требовал взятки от руководителей заведений питания

Он требовал взятки от руководителей заведений питания

В столице задержали заместителя начальника одного из районных управлений полиции в г. Киеве, который систематически требовал и получал от руководителей заведений питания взятку за непривлечение к ответственности и непрекращения их работы.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, чиновник систематически требовал и получал от руководителей заведений питания неправомерную выгоду за непривлечение к ответственности и непрекращения их работы во время карантинных ограничений.

Следователи задокументировали получение полицейским 25 тыс. грн от руководителей заведений питания. Правоохранители задержали его во время получения еще 13 тыс. грн неправомерной выгоды.

"Сейчас решается вопрос относительно сообщения задержанному о подозрении и избрании меры пресечения. По месту работы задержанного продолжаются обыски", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, в Винницкой области на взятке задержали руководителя подразделения налоговой службы.