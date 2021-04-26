Четверо погибших на Одесчине: в полиции считают, что это несчастный случай

Полиция открыла уголовное производство с пометкой "несчастный случай"

Полиция открыла уголовное производство с пометкой "несчастный случай"

Фото: Нацполиция

В настоящее время правоохранителями установлены личности трех мужчин и женщины, которых обнаружили вчера, 25 апреля, в заброшенном колодце возле одного из сел Плахтеевской ОТГ. Все - местные жители в возрасте от 23 до 35 лет.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в полиции области.

Сведения по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с примечанием "несчастный случай". Продолжаются следственные действия", - говорится в сообщении.

Кроме того, по информации местных СМИ, уже предварительно установлено, что компания из четырех человек распивала у глубокого колодца алкоголь.

По показаниям свидетеля, работающего пастухом, все четверо находились в сильном алкогольном опьянении.

Ранее сообщалось, что в Одесской области в заброшенном колодце были найдены мертвыми четыре человека: двое местных жителей, а также двое неизвестных.