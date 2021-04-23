СБУ блокировала вывоз из Украины оборудования военного флота

Злоумышленники подделали документацию и указали ложные сведения о грузе

Злоумышленники подделали документацию и указали ложные сведения о грузе

Фото: СБУ

В Николаевской области сотрудники Службы безопасности Украины остановили незаконный вывоз за границу оборудования, которое предназначалось для военных кораблей.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, злоумышленники планировали продать иностранным заказчикам агрегаты для военных кораблей под видом гражданской продукции.

Сделку организовали представители местной коммерческой структуры, специализирующейся на проектировании и изготовлении судовых и промышленных вентиляционных систем. Контролируемые государством товары они пытались незаконно переправить за границу", - говорится в сообщении.

Они подделали сопроводительную документацию и указали ложные сведения о сфере использования груза. Сотрудники СБУ задержали продукцию двойного назначения на таможенном посту.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту нарушения порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю.

Изъятое корабельное оборудование направлено на экспертизу. Решается вопрос об уведомлении о подозрении организаторам и участникам противоправной деятельности", - добавили в ведомстве.

Напомним, СБУ "накрыла" межрегиональную наркогруппировку: изъято "товара" на 2 миллиона.