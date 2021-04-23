09:13  23 апреля
В Украине уже более 2 миллионов случаев COVID-19 с начала пандемии
09:34  23 апреля
В Украину привезли партию вакцин AstraZeneca: теперь из Южной Кореи, а не Индии
08:50  23 апреля
Обострение на Донбассе: зафиксировано 17 нарушений режима "тишины"
UA | RU
UA | RU
23 апреля 2021, 12:04 353

В СБУ рассказали о ночном обыске в ТРЦ Millenium: расследуют растрату 225 миллионов

23 апреля 2021, 12:04 353
Читайте також українською мовою
В результате обысков изъяты электронные носители информации и документы 
В результате обысков изъяты электронные носители информации и документы 
Фото: Схемы
Читайте також
українською мовою

Стали известны детали ночного обыска в ТРЦ Millenium, который проводился специалистами Службы безопасности Украины - они расследуют растрату имущества ПАО "Центрэнерго" на сумму почти 225 миллионов гривен. 

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе СБУ в комментарии "Украинской правде".

СБУ проводит досудебное расследование в уголовном производстве по факту продажи ПАО "Центрэнерго" на различных сегментах рынка электроэнергии, производимой указанным государственным предприятием по ценам, которые на 20-30% ниже себестоимости ее производства", - говорится в сообщении.

По убеждению следователей, это привело к нанесению убытков и растрате имущества ПАО на сумму почти 225 млн грн.

Отмечается, что 22 апреля 2021 года сотрудники СБУ провели обыски у фигурантов уголовного производства. Указано, что в результате следственных действий были изъяты электронные носители информации и документы данного общества. Сейчас следственные действия продолжаются.

Напомним, ранее журналист программы "Схемы" Михаил Ткач сообщил, что в ТРЦ Millenium, в котором якобы находится офис олигарха Игоря Коломойского, пришли с обысками сотрудники СБУ.

Центрэнерго обыски СБУ деньги убытки коррупция

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
Мэр Ивано-Франковска Марцинкив: Никто не рождается "вечным мэром" или "вечным депутатом"
Квартиры, машины и деньги, деньги, деньги. ТОП-3 самых интересных деклараций глав ОГА
Все публикации »
Виталий Бала
Владимир Фесенко
Игорь Черняк
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram