В СБУ рассказали о ночном обыске в ТРЦ Millenium: расследуют растрату 225 миллионов

В результате обысков изъяты электронные носители информации и документы

В результате обысков изъяты электронные носители информации и документы

Фото: Схемы

Стали известны детали ночного обыска в ТРЦ Millenium, который проводился специалистами Службы безопасности Украины - они расследуют растрату имущества ПАО "Центрэнерго" на сумму почти 225 миллионов гривен.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе СБУ в комментарии "Украинской правде".

СБУ проводит досудебное расследование в уголовном производстве по факту продажи ПАО "Центрэнерго" на различных сегментах рынка электроэнергии, производимой указанным государственным предприятием по ценам, которые на 20-30% ниже себестоимости ее производства", - говорится в сообщении.

По убеждению следователей, это привело к нанесению убытков и растрате имущества ПАО на сумму почти 225 млн грн.

Отмечается, что 22 апреля 2021 года сотрудники СБУ провели обыски у фигурантов уголовного производства. Указано, что в результате следственных действий были изъяты электронные носители информации и документы данного общества. Сейчас следственные действия продолжаются.

Напомним, ранее журналист программы "Схемы" Михаил Ткач сообщил, что в ТРЦ Millenium, в котором якобы находится офис олигарха Игоря Коломойского, пришли с обысками сотрудники СБУ.