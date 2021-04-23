Депутату Новокаховского горсовета бросили гранату во двор дома

В результате взрыва осколками поврежден автомобиль "Мерседес-310", фасад и окна дома

В результате взрыва осколками поврежден автомобиль "Мерседес-310", фасад и окна дома

Фото: Нацполиция

На Херсонщине полиция устанавливает обстоятельства и причастных к взрыву возле дома депутата городского совета Андрея Рашевского. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 352 "Умышленное уничтожение или повреждение имущества служебного лица или гражданина, выполняющего общественный долг".

Как передает RegioNews, об этом сообщили в полиции области.

Примерно в 02:30 в полицию обратился депутат городского совета. Он рассказал, что ночью неизвестный бросил в его двор взрывное устройство. В это время семья заявителя находилась в доме. К счастью, никто из людей не пострадал", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Каховского районного отдела полиции, взрывотехники и кинологи. Правоохранители провели тщательный осмотр места происшествия. В результате взрыва осколками частично поврежден автомобиль "Мерседес-310", фасад и окна дома.

Полицейские обнаружили деформированные металлические фрагменты, останки предположительно от гранаты РГД-5, рычаг УЗРГМ, которые изъяли и направили на проведение соответствующих экспертиз.

Назначен ряд экспертных исследований. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 352 "Умышленное уничтожение или повреждение имущества служебного лица или гражданина, выполняющего общественный долг" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет.

Напомним, сегодня на Варшавской трассе под Киевом произошло масштабное ДТП. В одном из автомобилей на ходу взорвался газовый баллон.