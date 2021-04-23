09:13  23 апреля
В Украине уже более 2 миллионов случаев COVID-19 с начала пандемии
09:34  23 апреля
В Украину привезли партию вакцин AstraZeneca: теперь из Южной Кореи, а не Индии
08:50  23 апреля
Обострение на Донбассе: зафиксировано 17 нарушений режима "тишины"
UA | RU
UA | RU
23 апреля 2021, 14:19 46

Депутату Новокаховского горсовета бросили гранату во двор дома

23 апреля 2021, 14:19 46
Читайте також українською мовою
В результате взрыва осколками поврежден автомобиль "Мерседес-310", фасад и окна дома
В результате взрыва осколками поврежден автомобиль "Мерседес-310", фасад и окна дома
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

На Херсонщине полиция устанавливает обстоятельства и причастных к взрыву возле дома депутата городского совета Андрея Рашевского. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 352 "Умышленное уничтожение или повреждение имущества служебного лица или гражданина, выполняющего общественный долг".

Как передает RegioNews, об этом сообщили в полиции области.

Примерно в 02:30 в полицию обратился депутат городского совета. Он рассказал, что ночью неизвестный бросил в его двор взрывное устройство. В это время семья заявителя находилась в доме. К счастью, никто из людей не пострадал", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Каховского районного отдела полиции, взрывотехники и кинологи. Правоохранители провели тщательный осмотр места происшествия. В результате взрыва осколками частично поврежден автомобиль "Мерседес-310", фасад и окна дома.

Полицейские обнаружили деформированные металлические фрагменты, останки предположительно от гранаты РГД-5, рычаг УЗРГМ, которые изъяли и направили на проведение соответствующих экспертиз.

Назначен ряд экспертных исследований. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 352 "Умышленное уничтожение или повреждение имущества служебного лица или гражданина, выполняющего общественный долг" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет.

Напомним, сегодня на Варшавской трассе под Киевом произошло масштабное ДТП. В одном из автомобилей на ходу взорвался газовый баллон.

взрыв уголовное дело полиция Дом Граната Херсонская область

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
Глава Херсонщины Козырь: свой среди чужих
Мэр Ивано-Франковска Марцинкив: Никто не рождается "вечным мэром" или "вечным депутатом"
Все публикации »
Марунич Дмитрий
Виталий Бала
Владимир Фесенко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram