В Очакове неизвестный стрелял в военного, полиция проводит спецоперацию

Его госпитализировали с тяжелым огнестрельным ранением

Его госпитализировали с тяжелым огнестрельным ранением

Фото: Нацполиция

В Очакове Николаевской области неизвестный мужчина пытался убить военнослужащего, он выстрелил ему в голову и скрылся с места преступления.

Об этом сообщает областное управление Нацполиции, передает RegioNews.

По информации правоохранителей, сообщение о покушении на убийство поступило 23 апреля в 7 часов утра.

Во дворе дома по улице Бугская неизвестный выстрелил в мужчину и скрылся. На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа и руководство отделения полиции", - говорится в сообщении.

Известно, что 23-летний военнослужащий получил огнестрельное ранение в голову возле своего дома, когда шел на работу, он госпитализирован.

Для розыска и задержания лица, причастного к указанному преступлению, введена специальная полицейская операция. Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст.115 УК "Покушение на умышленное убийство". Продолжаются первоочередные следственные действия", - добавили в Нацполиции.

Злоумышленнику, который совершил покушение, грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

Напомним, ранее в Киеве неизвестный стрелял в коммунальных работников. Ранение получил механизатор фрезы. Нападавший с места инцидента скрылся.