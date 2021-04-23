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23 апреля 2021, 14:23 367

В Очакове неизвестный стрелял в военного, полиция проводит спецоперацию

23 апреля 2021, 14:23 367
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Его госпитализировали с тяжелым огнестрельным ранением
Его госпитализировали с тяжелым огнестрельным ранением
Фото: Нацполиция
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В Очакове Николаевской области неизвестный мужчина пытался убить военнослужащего, он выстрелил ему в голову и скрылся с места преступления.

Об этом сообщает областное управление Нацполиции, передает RegioNews.

По информации правоохранителей, сообщение о покушении на убийство поступило 23 апреля в 7 часов утра.

Во дворе дома по улице Бугская неизвестный выстрелил в мужчину и скрылся. На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа и руководство отделения полиции", - говорится в сообщении.

Известно, что 23-летний военнослужащий получил огнестрельное ранение в голову возле своего дома, когда шел на работу, он госпитализирован.

Для розыска и задержания лица, причастного к указанному преступлению, введена специальная полицейская операция. Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст.115 УК "Покушение на умышленное убийство". Продолжаются первоочередные следственные действия", - добавили в Нацполиции.

Злоумышленнику, который совершил покушение, грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

Напомним, ранее в Киеве неизвестный стрелял в коммунальных работников. Ранение получил механизатор фрезы. Нападавший с места инцидента скрылся.

стрельба военные уголовное дело покушение Очаков Николаевская область

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