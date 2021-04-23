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23 апреля 2021, 14:54 173

В Николаевской области местные власти решили ослабить карантин: что разрешат

23 апреля 2021, 14:54 173
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Фото: из открытых источников
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На территории Николаевской области решили ослабить карантин, в частности, там расширяют график работы общественного транспорта и разрешат посещать уроки ученикам младших классов.

Как сообщает "Укринформ", соответствующее решение сегодня, 23 апреля приняла региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС, передает RegioNews.

Основной показатель по загруженности коек больными с коронавирусом уже второй день меньше нормы. Я считаю, что пик мы прошли и готовы к некоторому ослаблению карантинных мероприятий", - заявил председатель Николаевской ОГА Виталий Ким.

В области разрешат посещение детских садов, а также восстанавливают очное обучение 1-4 классов.

Кроме того, перевозки пассажиров в общественном транспорте разрешат с 6.00 до 10.00, а также с 16.00 до 20.00. Также местные власти планируют разработать в ближайшие дни порядок работы на открытом воздухе летних площадок.

Напомним, в Николаеве и Запорожье с 3 апреля ужесточили карантин. В городах ограничили работу рынков, транспорта и кинотеатров.

9 апреля городской совет Николаева просил Кабмин отменить некоторые ограничения карантина.

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