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23 квітня 2021, 14:54 187

У Миколаївській області місцева влада вирішила послабити карантин: що дозволять

23 квітня 2021, 14:54 187
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Регіон досі перебуває у "червоній” зоні епідемічної небезпеки
Фото: із відкритих джерел
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На території Миколаївської області вирішили послабити карантин, зокрема, там розширюють графік роботи громадського транспорту і дозволять відвідувати заняття учням молодших класів.

Як повідомляє "Укрінформ”, відповідне рішення сьогодні, 23 квітня прийняла регіональна комісія з питань ТЕБ та НС, передає RegioNews.

Основний показник по завантаженості ліжок хворими з коронавірусом вже другий день менше норми. Я вважаю, що пік ми пройшли і готові до деякого ослаблення карантинних заходів", - заявив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

В області дозволяють відвідування дитячих садків, а також відновлюють очне навчання 1-4 класів.

Крім того, перевезення пасажирів у громадському транспорті дозволять з 6.00 до 10.00, а також з 16.00 до 20.00. Також місцева влада планує розробити найближчими днями порядок роботи на відкритому повітрі літніх майданчиків.

Нагадаємо, у Миколаєві й Запоріжжі з 3 квітня посилили карантин. У містах обмежили роботу ринків, транспорту та кінотеатрів.

9 квітня міська рада Миколаєва просила Кабмін скасувати деякі обмеження карантину.

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