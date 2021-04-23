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23 апреля 2021, 12:48 17

В Кабмине не исключают, что карантин продлят и после 30 июня

23 апреля 2021, 12:48 17
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Там считают, что все зависит от самих украинцев
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Фото из открытых источников
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Карантинные ограничения для противодействия распространению COVID-19 и режим чрезвычайной ситуации в Украине могут продлить и после 30 июня.

Об этом заявил министр Кабинета Министров Олег Немчинов в эфире канала "Украина 24", пишет RegioNews.

"Я не думаю, что это только на два месяца, думаю, что когда мы заходили в эту чрезвычайную ситуацию, мы понимали, что это на более долгий период. В зависимости от конкретных событий в течение короткого времени, мы сейчас уже в третьей волны, согласно продолжаются карантинные ограничения", - сказал Немчинов.

Он подчеркнул, что все зависит от самих украинцев, и призвал граждан соблюдать карантинные нормы.

Напомним, 21 апреля в Украине продлили общенациональный карантин до 30 июня.

коронавирус Кабмин Украина карантин Олег Немчинов

 
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