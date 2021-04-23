В Кабмине не исключают, что карантин продлят и после 30 июня
Там считают, что все зависит от самих украинцев
Там считают, что все зависит от самих украинцев
Карантинные ограничения для противодействия распространению COVID-19 и режим чрезвычайной ситуации в Украине могут продлить и после 30 июня.
Об этом заявил министр Кабинета Министров Олег Немчинов в эфире канала "Украина 24", пишет RegioNews.
"Я не думаю, что это только на два месяца, думаю, что когда мы заходили в эту чрезвычайную ситуацию, мы понимали, что это на более долгий период. В зависимости от конкретных событий в течение короткого времени, мы сейчас уже в третьей волны, согласно продолжаются карантинные ограничения", - сказал Немчинов.
Он подчеркнул, что все зависит от самих украинцев, и призвал граждан соблюдать карантинные нормы.
Напомним, 21 апреля в Украине продлили общенациональный карантин до 30 июня.
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Глава Херсонщины Козырь: свой среди чужих
Мэр Ивано-Франковска Марцинкив: Никто не рождается "вечным мэром" или "вечным депутатом"