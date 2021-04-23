В Кабмине не исключают, что карантин продлят и после 30 июня

Об этом заявил министр Кабинета Министров Олег Немчинов в эфире канала "Украина 24", пишет RegioNews.

"Я не думаю, что это только на два месяца, думаю, что когда мы заходили в эту чрезвычайную ситуацию, мы понимали, что это на более долгий период. В зависимости от конкретных событий в течение короткого времени, мы сейчас уже в третьей волны, согласно продолжаются карантинные ограничения", - сказал Немчинов.