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22 апреля 2021, 10:59 5

В Минздраве разрешили работодателям записывать работников на вакцинацию от коронавируса

22 апреля 2021, 10:59 5
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За один день бригада может сделать ориентировочно 100 прививок
За один день бригада может сделать ориентировочно 100 прививок
Фото из открытых источников
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Минздрав предоставил возможность проводить коллективную вакцинацию от коронавируса для работодателей, имеющих в штате более 50 человек, желающих вакцинироваться.

Как сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко в Facebook, они могут записаться в очередь на прививку против коронавируса через контакт-центр по номеру 0 800 60 20 19, пишет RegioNews.

"Вакцинация будет проводиться при условии наличия достаточного количества вакцины мобильной бригадой, которая приедет на ваше предприятие", - отметил он.

Чтобы записаться в очередь на вакцинацию, компания должна выполнить ряд условий:

  • оставить заявку через контакт-центр;
  • определить ответственное контактное лицо по вопросам вакцинации;
  • составить поименные списки желающих вакцинироваться;
  • обеспечить помещение для вакцинации и медицинского наблюдения после вакцинации согласно требованиям Минздрава;
  • обеспечить соблюдение санитарных норм и наличие средств защиты и санитайзеров в месте вакцинации.

За один день бригада может сделать ориентировочно 100 прививок.

Предоставили возможность организованным коллективам, имеющим в своем штате более 50 человек, желающих вакцинироваться, возможность...

Posted by Виктор Ляшко on Wednesday, April 21, 2021

Напомним, ранее в Минздраве призвали сообщать о внеочередных COVID-вакцинациях.

коронавирус Украина вакцина Виктор Ляшко вакцинация

 
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