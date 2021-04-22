В Минздраве разрешили работодателям записывать работников на вакцинацию от коронавируса
Минздрав предоставил возможность проводить коллективную вакцинацию от коронавируса для работодателей, имеющих в штате более 50 человек, желающих вакцинироваться.
Как сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко в Facebook, они могут записаться в очередь на прививку против коронавируса через контакт-центр по номеру 0 800 60 20 19, пишет RegioNews.
"Вакцинация будет проводиться при условии наличия достаточного количества вакцины мобильной бригадой, которая приедет на ваше предприятие", - отметил он.
Чтобы записаться в очередь на вакцинацию, компания должна выполнить ряд условий:
- оставить заявку через контакт-центр;
- определить ответственное контактное лицо по вопросам вакцинации;
- составить поименные списки желающих вакцинироваться;
- обеспечить помещение для вакцинации и медицинского наблюдения после вакцинации согласно требованиям Минздрава;
- обеспечить соблюдение санитарных норм и наличие средств защиты и санитайзеров в месте вакцинации.
За один день бригада может сделать ориентировочно 100 прививок.
Предоставили возможность организованным коллективам, имеющим в своем штате более 50 человек, желающих вакцинироваться, возможность...Posted by Виктор Ляшко on Wednesday, April 21, 2021
Напомним, ранее в Минздраве призвали сообщать о внеочередных COVID-вакцинациях.