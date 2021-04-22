В Минздраве разрешили работодателям записывать работников на вакцинацию от коронавируса

За один день бригада может сделать ориентировочно 100 прививок

За один день бригада может сделать ориентировочно 100 прививок

Фото из открытых источников

Минздрав предоставил возможность проводить коллективную вакцинацию от коронавируса для работодателей, имеющих в штате более 50 человек, желающих вакцинироваться.

Как сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко в Facebook, они могут записаться в очередь на прививку против коронавируса через контакт-центр по номеру 0 800 60 20 19, пишет RegioNews.

"Вакцинация будет проводиться при условии наличия достаточного количества вакцины мобильной бригадой, которая приедет на ваше предприятие", - отметил он.

Чтобы записаться в очередь на вакцинацию, компания должна выполнить ряд условий:

оставить заявку через контакт-центр;

определить ответственное контактное лицо по вопросам вакцинации;

составить поименные списки желающих вакцинироваться;

обеспечить помещение для вакцинации и медицинского наблюдения после вакцинации согласно требованиям Минздрава;

обеспечить соблюдение санитарных норм и наличие средств защиты и санитайзеров в месте вакцинации.

За один день бригада может сделать ориентировочно 100 прививок.

Предоставили возможность организованным коллективам, имеющим в своем штате более 50 человек, желающих вакцинироваться, возможность... Posted by Виктор Ляшко on Wednesday, April 21, 2021

Напомним, ранее в Минздраве призвали сообщать о внеочередных COVID-вакцинациях.