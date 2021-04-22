"Слуги" рассматривают кандидатуру Галущенка на должность министра энергетики

Во фракции обратили внимание, что кандидат - не энергетик, а юрист

Во фракции обратили внимание, что кандидат - не энергетик, а юрист

Фото atom.gov.ua

Парламентская фракция “Слуги народа” приступила к изучению кандидатуры Германа Галущенко как потенциального претендента на должность министра энергетики.

Об этом в своем Telegram-канале сообщила нардеп Ольга Василевская-Смаглюк, передает RegioNews.

Фракция сбросила биографию Германа Галущенко на должность министра энергетики. Судя по всему, энергетики таки в стране перевелись. Галущенко не имеет отношения к отрасли, он юрист. Исходя из того, в какой прекрасной позе сейчас украинская энергетика, назначать туда юриста хорошо, если только он нацелен на выбивание 80 миллиардов долгов у населения за коммуналку. А не на возрождение утраченной отрасли, — написала Василевская-Смаглюк.

Как сообщалось, 20 апреля стало известно имя претендента на пост главы Минэнерго, - СМИ. С кандидатом встретится фракция "Слуга народа".

Напомним, 7 апреля Юрий Витренко якобы написал заявление об увольнении. О своей отставке он вроде бы начал говорить около двух недель назад.

На следующий день Витренко опроверг слухи о своей отставке. И. о. министра энергетики находился с визитом в Дохе, столице Катара.

впоследствии сообщалось, что Витренко вроде бы не уходит, но кандидатов на его должность рассматривают, - СМИ. Большинство из них претендовали на пост министра энергетики еще в 2020 году.