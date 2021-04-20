Зеленский образует конкурсную комиссию по отбору судей КСУ - Указ

Персональный состав комиссии предложит руководитель ОП в десятидневный срок

Персональный состав комиссии предложит руководитель ОП в десятидневный срок

Фото president.gov.ua

Президент подписал Указ "О конкурсной комиссии для осуществления отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины в отношении лиц, которых назначает Президент Украины».

Соответствующий Указ №167/2021 обнародован на сайте Президента, передает RegioNews.

Своим Указом президент Владимир Зеленский постановил создать конкурсную комиссию для осуществления отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины в отношении лиц, которых назначает Президент Украины.

Предложения по персональному составу этой конкурсной комиссии должен внести руководитель Офиса Президента Украины в десятидневный срок.

Этим же Указом был признан утратившим силу предыдущий Указ Президента Украины о конкурсной комиссии от 4 октября 2017 года № 306.

Как сообщалось, еще 2 ноября 2020 года в "Слуге народа" назвали возможные сроки формирования нового состава КСУ. Процедура может занять от 3 до 6 месяцев.

Напомним, 31 октября инициативу президента Украины Владимира Зеленского об обновлении состава скандального Конституционного суда поддержал Европарламент.