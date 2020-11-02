В "Слуге народа" назвали возможные сроки формирования нового состава КСУ

Процедура может занять от 3 до 6 месяцев

Процедура может занять от 3 до 6 месяцев

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Новый состав Конституционного суда Украины может быть сформирован до середины 2021 года, однако на этот процесс может повлиять эпидемия COVID-19.

Как передает RegioNews, об этом заявила представитель Верховной Рады в КСУ, нардеп от партии "Слуга народа" Ольга Совгиря в комментарии "РБК-Украина".

По ее словам, в законодательстве закреплены четкие сроки. Процедура может занимать от 3 до 6 месяцев. Однако на процесс может повлиять эпидемия коронавирусной инфекции в Украине.

Это легко посчитать, в законе о КСУ все сроки определены: и подачи кандидатур, и проведения конкурсов, это от трех до шести месяцев. Но следует иметь ввиду, что, конечно же, COVID вносит коррективы", - подчеркнула Совгиря.

Напомним, 31 октября инициативу президента Украины Владимира Зеленского обновление состава скандального Конституционного суда поддержал Европарламент.