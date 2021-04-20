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20 квітня 2021, 21:16 12

Зеленський утворює конкурсну комісію з відбору суддів КСУ – Указ

20 квітня 2021, 21:16 12
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Персональний склад комісії запропонує керівник ОП в десятиденний термін
Фото president.gov.ua
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Президент підписав Указ «Про конкурсну комісію для здійснення відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України щодо осіб, яких призначає Президент України».

Відповідний Указ №167/2021 оприлюднений на сайті Президента, передає RegioNews.

Своїм Указом президент Володимир Зеленський постановив утворити конкурсну комісію для здійснення відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України щодо осіб, яких призначає Президент України.

Пропозиції щодо персонального складу цієї конкурсної комісії має внести керівник Офісу Президента України у десятиденний строк.

Цим же Указом визнано таким, що втратив чинність, попередній Указ Президента України про конкурсну комісію від 4 жовтня 2017 року № 306.

Як повідомлялося, ще 2 листопада 2020 року у "Слузі народу" назвали можливі терміни формування нового складу КСУ. Процедура може зайняти від 3 до 6 місяців.

Нагадаємо, 31 жовтня ініціативу президента України Володимира Зеленського про оновлення складу скандального Конституційного суду підтримав Європарламент.

Володимир Зеленський конкурс Офіс президента президент КСУ комісія указ

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