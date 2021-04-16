В Раде есть группы влияния на деятельность КСУ - Зеленский

На суд влияли "некоторые финансовые группы", которые представляли народные депутаты

На суд влияли "некоторые финансовые группы", которые представляли народные депутаты

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Президент Владимир Зеленский заявил, что в Верховной Раде есть несколько финансовых групп, которые влияли на Конституционный суд, но они уже теряют свою влиятельность. Он добавил, что перезагрузка КС еще не состоялось, но "мы на правильном пути".

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, передает RegioNews.

Знаем о некоторых финансовых группах, которые влияли на КС. Они представлены также некоторыми депутатами Рады. Считаю, что они теряют свою влиятельность. И КС - это такой стратегический путь, некоторые судьи сильно ударили по антикоррупционной инфраструктуре. Мы все это очень быстро заблокировали мощным шагом. Сегодня глава КС не может быть на заседаниях, он не допущен", - сообщил Зеленский.

Он добавил, что перезагрузка КС еще не состоялось, но "мы на правильном пути". Все антикоррупционные органы работают.

Напомним, 27 марта Зеленский отменил указ о назначении судьей КСУ Тупицкого. Он был назначен судьей КСУ указом Януковича.