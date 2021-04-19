На Луганщине обнаружили вмешательство в работу радиоэлектронных сетей подразделений ООС

В рамках открытого уголовного производства продолжается досудебное следствие

В рамках открытого уголовного производства продолжается досудебное следствие

Фото: Нацполиция

В Луганской области правоохранители пресекли несанкционированное вмешательство в работу специальных радиоэлектронных сетей подразделений сил Операции объединенных сил.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба полиции Луганской области.

Правоохранители установили интернет-провайдера, который действовал на территории г. Старобельск, и радиоэлектронное оборудование, которое работало на радиочастотах специального пользования и является запрещенным", - говорится в сообщении.

Во время проведения санкционированного судом обыска изъяты радиоэлектронное оборудование, работающее на частотах специального пользования.

В рамках открытого уголовного производства по ст. 361 УК Украины "Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи" под процессуальным руководством прокуратуры продолжается досудебное следствие.

Напомним, 18 апреля было зафиксировано 8 нарушений со стороны вооруженных формирований РФ. Российско-оккупационные войска продолжают вести обстрелы позиций украинских защитников с целью последующего обвинения в нарушении режима прекращения огня.