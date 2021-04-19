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19 апреля 2021, 10:52 580

На Луганщине обнаружили вмешательство в работу радиоэлектронных сетей подразделений ООС

19 апреля 2021, 10:52 580
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В рамках открытого уголовного производства продолжается досудебное следствие
В рамках открытого уголовного производства продолжается досудебное следствие
Фото: Нацполиция
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В Луганской области правоохранители пресекли несанкционированное вмешательство в работу специальных радиоэлектронных сетей подразделений сил Операции объединенных сил.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба полиции Луганской области.

Правоохранители установили интернет-провайдера, который действовал на территории г. Старобельск, и радиоэлектронное оборудование, которое работало на радиочастотах специального пользования и является запрещенным", - говорится в сообщении.

Во время проведения санкционированного судом обыска изъяты радиоэлектронное оборудование, работающее на частотах специального пользования.

В рамках открытого уголовного производства по ст. 361 УК Украины "Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи" под процессуальным руководством прокуратуры продолжается досудебное следствие.

Напомним, 18 апреля было зафиксировано 8 нарушений со стороны вооруженных формирований РФ. Российско-оккупационные войска продолжают вести обстрелы позиций украинских защитников с целью последующего обвинения в нарушении режима прекращения огня.

ООС РФ война военная техника полиция

 
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