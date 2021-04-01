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01 апреля 2021, 17:55 335

Зеленский впервые отреагировал на стягивание войск Россией на Донбасс и потери Украины

01 апреля 2021, 17:55 335
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В этом году пророссийские боевики убили 20 военных и ранили 57
Офис президента
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Президент Владимир Зеленский впервые за долгое время признал, что эскалация на Донбассе заметна с начала года, а подтверждением этого является наращивание российских войск и многочисленные потери среди украинских защитников.

Об этом он написал в Telegram, информирует RegioNews.

"20 погибших и 57 раненых – только за первые месяцы (2021 года, - ред.). Такова цена войны и отстаивания нашей независимости, суверенитета и территориальной целостности. Нашей Украины", - сообщил он.

Президент подчеркнул, что Россию "раздражают санкции против Виктора Медведчука, наша громкая и жесткая позиция относительно независимости Украины и продвижения к миру и безоговорочная поддержка со стороны западных партнеров.

Кроме этого, он констатировал наращивание присутствия российских войск на границе с Украиной.

"Игра мускулами в формате военных учений и возможные провокации вдоль границы – это традиционная дело России. Таким образом она пытается создавать атмосферу угрозы и одновременно – давления во время переговоров о прекращении огня и относительно мира как нашей ценности", - отметил он.

Напомним, ранее в Офисе президента сообщили, что с начала 2021 года пророссийские войска более 570 раз нарушили режим тишины в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.

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