На Киевщине в течение суток закрыли 36 нелегальных игорных заведений

Полиция возбудила более 40 уголовных дел

Полиция возбудила более 40 уголовных дел

Фото: Офис генпрокурора

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

Отмечается, что по фактам занятия игорным бизнесом начато более 40 уголовных производств, в рамках которых проведено более полусотни обысков, изъято 458 единиц игрового оборудования и компьютерной техники, наличные средства, а также черновые записи.

"В рамках расследования одного из начатых уголовных производств сообщено о подозрении организатору и четырем участникам преступной группировки по факту незаконной организации и проведения азартных игр, совершенной организованной группой", - сообщили в ОГП.

Напомним, ранее сообщалось, что игорный бизнес отдадут человеку "от Офиса Зеленского".