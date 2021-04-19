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19 апреля 2021, 17:10 22

На Киевщине в течение суток закрыли 36 нелегальных игорных заведений

19 апреля 2021, 17:10 22
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Полиция возбудила более 40 уголовных дел
Полиция возбудила более 40 уголовных дел
Фото: Офис генпрокурора
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Правоохранительные органы в течение суток разоблачили 36 нелегальных игорных заведений на Киевщине.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

Отмечается, что по фактам занятия игорным бизнесом начато более 40 уголовных производств, в рамках которых проведено более полусотни обысков, изъято 458 единиц игрового оборудования и компьютерной техники, наличные средства, а также черновые записи.

"В рамках расследования одного из начатых уголовных производств сообщено о подозрении организатору и четырем участникам преступной группировки по факту незаконной организации и проведения азартных игр, совершенной организованной группой", - сообщили в ОГП.

Напомним, ранее сообщалось, что игорный бизнес отдадут человеку "от Офиса Зеленского".

Офис генпрокурора Украина Киев Киевская область игральный бизнес

 
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