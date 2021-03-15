Юлия Мендель запускает собственное ТВ-шоу

Шоу пресс-секретаря президента выйдет на телеканале, существующем на бюджетные деньги

Шоу пресс-секретаря президента выйдет на телеканале, существующем на бюджетные деньги

Фото из открытых источников

На этой неделе на Телеканале Дом и UATV на русском стартует еженедельное ТВ-шоу "Взгляд с Банковой с Юлией Мендель". Это авторский проект пресс-секретаря президента Украины.

Об этом сообщается на Facebook-странице телеканала "Дом", передаёт RegioNews.

Телеканал информирует, что Юлия Мендель будет комментировать актуальные события, делиться своими выводами о происходящем, делать прогнозы специально для аудиторий, проживающих на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса. Ей можно будет задавать вопросы в соцсетях, а по воскресеньям она будет отвечать на них.

Телепремьера первого эпизода состоится уже 21 марта.

В соцсетях уже оживлённо обсуждают новость, что пресс-секретарь главы государства подалась в телеведущие.

Журналист программы "Схемы" Михаил Ткач с сарказмом подмечает, что "государство не обеднеет, если прес-секретарь президента буде делиться своими "прогнозами и выводами" на государственных телеканалах. Шоу маст гоу он".

В комментариях пользователи сети шутят: "так каникулы в школе, вот и новые эксперты", "остановила дефолт – может себе позволить", "неясно о малопонятном с Юлией Мендель".

Шеф-редактор общественно-политического вещания Телеканала "Дом" Алексей Мацука объясняет, что "этот контент создается специально для жителей ОРДЛО" и что "это круто, что с людьми начался такой диалог".

Она бывшая журналистка, сейчас она пресс-секретарь президента, что повышает статус коммуникации с жителями неподконтрольных территорий. Очень жаль, что мы начинаем этот диалог так поздно, - добавил Мацука.

Как сообщалось, 9 марта Мендель рассказала, при каком условии Зеленский пойдет на второй срок. Для этого президенту нужно выполнить хотя бы половину своей программы.