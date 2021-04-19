К выходу из "красной зоны" близки несколько областей - ОП

Динамика роста количества "активных больных" замедлилась

Динамика роста количества "активных больных" замедлилась

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В Украине за прошедшую неделю заболело COVID-19 на 14 тысяч меньше людей, чем за предыдущую неделю. Сейчас несколько областей в Центральной и Западной Украине близки к выходу из "красной зоны", а вот ситуация в столице остается сложной.

Об этом сообщает Офис президента, передает RegioNews.

Что это за области, в сообщении не уточняется. Судя по данным Минздрава за 19 апреля, речь идет о Черновицкой и Житомирской областях.

Как отмечается, в целом по Украине для больных коронавирусом выделено 698 77 коек. Из них 67 567 обеспечены кислородом. Занятых на сегодня - 44 415. Так, показатели загруженности коек за последние три недели улучшились. Недельные показатели также демонстрируют стабильность. Что касается количества активных больных, то динамика роста уменьшилась.

Ранее сообщалось, что Житомирщина может выйти из "красной" зоны: улучшается ситуация с загруженностью на больницы.