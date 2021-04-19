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19 апреля 2021, 12:59 6

Житомирщина может выйти из "красной" зоны: улучшается ситуация с загруженностью на больницы

19 апреля 2021, 12:59 6
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Также уменьшается количество инфицированных коронавирусом
Также уменьшается количество инфицированных коронавирусом
Фото: из открытых источников
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Заместитель главы Житомирской ОГА Наталья Остапченко сообщила, что в области улучшается динамика по заболеваемости COVID-19, поэтому уже вскоре область может выйти из "красной" зоны карантинных ограничений.

Как передает RegioNews, об этом сообщает местное издание "Замковая гора".

В области значительно улучшается ситуация с загруженностью COVID-кроватей и с количеством новых инфицированных.

"Мы постепенно, но уже выходим из "красной" зоны, об этом свидетельствуют некоторые показатели, а именно загруженность коек у нас значительно уменьшилась - 55% уже, мы гораздо меньше, а иногда почти вполовину меньше, госпитализируем тех, которые нуждаются в помощи в лечебных заведениях. По таким ключевым показателям, а также по количеству инфицированных мы приближаемся к тому, чтобы все-таки из "красной" зоны карантина выйти", - сказала Остапченко.

Напомним, в Житомирской области отменили все внутренние автобусные рейсы.

карантин госпитализация Житомир Житомирская область красная зона

 
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