За сутки на Донбассе зафиксировали 7 нарушений режима "тишины"

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет

Фото: из открытых источников

Российско-оккупационные войска продолжают вести обстрелы позиций украинских защитников с целью последующего обвинения в нарушении режима прекращения огня. За прошедшие сутки, 15 апреля, было зафиксировано 7 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

В частности, в пригороде населенного пункта Майорское российско-оккупационные войска открывали огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 82-го калибра и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку от населенного пункта Новозвановка противник осуществил обстрел в сторону позиций наших защитников из гранатометов разных систем, а возле поселков Зайцево и Пески - из стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В районе населенного пункта Майорское было зафиксировано пролет враждебных БПЛА с пересечением линии разграничения, а вблизи поселка Новгородское, враг осуществил дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

По состоянию на 7 часов утра 16 апреля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее было зафиксировано 3 нарушения режима "тишины” со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.