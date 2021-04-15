В Одессе вандалы облили краской памятный знак воинам АТО
Это произошло в ночь на 15 апреля
Это произошло в ночь на 15 апреля
В Одессе неизвестные облили красной краской памятный знак воинам АТО, расположенный возле здания Одесской областной государственной администрации.
Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, пишет RegioNews.
Сейчас в рамках производства, начатого по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, правоохранители устанавливают причастных к указанному преступлению.
Упомянутый памятный знак расположен с тыльной стороны административного здания Одесской областной государственной администрации. В этом месте власти планируют создать сквер современной истории Украины.
Напомним, в Житомире неизвестные повредили памятник Героям Небесной Сотни.
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
Шевченко в судах, Вирастюк против юристов: чем жил 87-й округ после объявления результатов выборов
Каверзы Дубинского: почему не удается переизбрать главу Киевского облсовета