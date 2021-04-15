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15 апреля 2021, 13:59 518

В Одессе вандалы облили краской памятный знак воинам АТО

15 апреля 2021, 13:59 518
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Это произошло в ночь на 15 апреля
Это произошло в ночь на 15 апреля
Фото: dumskaya.net
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українською мовою

В Одессе неизвестные облили красной краской памятный знак воинам АТО, расположенный возле здания Одесской областной государственной администрации.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, пишет RegioNews.

Сейчас в рамках производства, начатого по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, правоохранители устанавливают причастных к указанному преступлению.

Упомянутый памятный знак расположен с тыльной стороны административного здания Одесской областной государственной администрации. В этом месте власти планируют создать сквер современной истории Украины.

Напомним, в Житомире неизвестные повредили памятник Героям Небесной Сотни.

Украина война Одесса АТО вандалы

 
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