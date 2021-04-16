Зеленский назвал дату следующей встречи советников "нормандской четверки"
На ней советники обсудят кластеры Минских соглашений
На ней советники обсудят кластеры Минских соглашений
Президент Владимир Зеленский назвал дату следующей встречи советников "нормандской четверки".
Об этом он заявил на брифинге во время визита в Париж 16 апреля, пишет RegioNews.
"Мы приближаемся к следующему заседанию "нормандской четверки". Думаю, что оно возможно. 19 числа (апреля, - ред.) будет заседание советников "нормандской четверки"", - заявил он.
Зеленский подчеркнул, что на встрече будет обсуждаться ряд вопросов.
"В первую очередь кластеры, разработанные Францией и Германией. Советники подготовят приложения к кластеров, с чем согласен, с чем нет. Это кластеры в минских соглашениях. Хочется верить, что будет результат", - подчеркнул президент.
Напомним, что в ТГК ожидают обострения на Донбассе ближе к лету.
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