Зеленский назвал дату следующей встречи советников "нормандской четверки"

На ней советники обсудят кластеры Минских соглашений

На ней советники обсудят кластеры Минских соглашений

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Об этом он заявил на брифинге во время визита в Париж 16 апреля, пишет RegioNews.

"Мы приближаемся к следующему заседанию "нормандской четверки". Думаю, что оно возможно. 19 числа (апреля, - ред.) будет заседание советников "нормандской четверки"", - заявил он.

Зеленский подчеркнул, что на встрече будет обсуждаться ряд вопросов.

"В первую очередь кластеры, разработанные Францией и Германией. Советники подготовят приложения к кластеров, с чем согласен, с чем нет. Это кластеры в минских соглашениях. Хочется верить, что будет результат", - подчеркнул президент.

Напомним, что в ТГК ожидают обострения на Донбассе ближе к лету.