Зеленский назвал условия для прекращения войны на Донбассе

Он считает, что эти условия также должна выполнять Россия

Он считает, что эти условия также должна выполнять Россия

Офис президента

Для достижения мира на Донбассе нужно выполнить три условия. Главное, чтобы Российская Федерация тоже их выполняла.

Как пишет RegioNews со ссылкой на сайт президента, об этом в интервью итальянской газете La Repubblica заявил президент Владимир Зеленский.

По его словам, он стал намного жестче после попыток прекратить войну, которая унесла уже около 14 тысяч жизней.

"Но это от уверенности: можно установить мир, можно вернуть нормальную демократическую жизнь, можно не допустить ухудшения ситуации в нашем регионе и расширения войны. Что для этого нужно? Реалистичность позиций, справедливость на переговорах и готовность выполнять те обязательства, которые берутся сторонами. Украина предлагает именно такой подход. Главное, чтобы Россия делала то же", — заявил Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что украинская армия готова дать отпор любому.