В Тернополе ослабили карантин: что разрешили
В Тернополе ослабят карантин и восстановят очное обучение учащихся 5-11 классов.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на местный телеканал "Т1".
Как пояснила начальник управления образования Тернополя Ольга Похиляк, на сегодняшнем заседании городского штаба для борьбы с коронавирусом решили, что ученики 5-11 классов вернутся в школы, но будут иметь смешанное обучение. Например, в понедельник - одна группа, а во вторник - другая.
Однако, как сообщило местное издание "За Збручем", городская власть решила ужесточить карантинные ограничения в супермаркетах. Руководителям супермаркетов рекомендовали увеличить число работающих касс, чтобы не было больших очередей, и регулировать количество покупателей.
Напомним, 7 апреля в Тернополе усилили карантин и отправили учеников на удаленное обучение.