В Тернополе ослабили карантин: что разрешили

Ученики 5-11 классов вернутся в школы

Ученики 5-11 классов вернутся в школы

Рixabay

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на местный телеканал "Т1".

Как пояснила начальник управления образования Тернополя Ольга Похиляк, на сегодняшнем заседании городского штаба для борьбы с коронавирусом решили, что ученики 5-11 классов вернутся в школы, но будут иметь смешанное обучение. Например, в понедельник - одна группа, а во вторник - другая.

Однако, как сообщило местное издание "За Збручем", городская власть решила ужесточить карантинные ограничения в супермаркетах. Руководителям супермаркетов рекомендовали увеличить число работающих касс, чтобы не было больших очередей, и регулировать количество покупателей.

Напомним, 7 апреля в Тернополе усилили карантин и отправили учеников на удаленное обучение.