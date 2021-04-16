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16 апреля 2021, 17:30 14

В Тернополе ослабили карантин: что разрешили

16 апреля 2021, 17:30 14
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Ученики 5-11 классов вернутся в школы
Ученики 5-11 классов вернутся в школы
Рixabay
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В Тернополе ослабят карантин и восстановят очное обучение учащихся 5-11 классов.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на местный телеканал "Т1".

Как пояснила начальник управления образования Тернополя Ольга Похиляк, на сегодняшнем заседании городского штаба для борьбы с коронавирусом решили, что ученики 5-11 классов вернутся в школы, но будут иметь смешанное обучение. Например, в понедельник - одна группа, а во вторник - другая.

Однако, как сообщило местное издание "За Збручем", городская власть решила ужесточить карантинные ограничения в супермаркетах. Руководителям супермаркетов рекомендовали увеличить число работающих касс, чтобы не было больших очередей, и регулировать количество покупателей.

Напомним, 7 апреля в Тернополе усилили карантин и отправили учеников на удаленное обучение.

коронавирус Украина карантин горсовет Тернополь

 
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