Кравчук озвучил условие для дальнейших переговоров в ТКГ

Следующее очередное заседание ТКГ запланировано на 28 апреля

Следующее очередное заседание ТКГ запланировано на 28 апреля

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Глава украинской стороны в ТКГ Леонид Кравчук во время совместного заседания ТКГ на уровне глав делегаций 14 апреля заявил о том, что Украина продолжает настаивать на возвращении к полному соблюдению режима прекращения огня и усилении эффективного контроля за его выполнением.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на DT.

Украинская делегация и ОБСЕ, согласно своему мандату, готовы работать 24/7 для того, чтобы как можно скорее достичь мира. Однако никакие попытки давления на Украину не будут иметь успеха, Украинская делегация будет защищать наши национальные интересы в любых условиях", - заявил Кравчук.

По его словам, продвижение любыми другими вопросами: политическими, гуманитарными, экономическими, дальнейшее согласование шагов сторон является проблемным, если не выполнена главное, базовое условие - достигнуто полное и всеобъемлющее прекращение огня. Именно поэтому Украина инициировала обсуждение комплекса дополнительных мер по совершенствованию механизма соблюдения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня в подгруппе по безопасности ТКГ.

Следующее очередное заседание ТКГ запланировано на 28 апреля.

Напомним, ранее Кравчук заявил, что переговоры ТКГ могут перенести в Польшу. Однако впоследствии стало известно, что этого делать не будут.