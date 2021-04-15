08:59  15 апреля
В Украине более 16 тысяч инфицированных COVID-19 и 433 летальных случаев за сутки
10:26  15 апреля
Сотрудники Харьковского авиазавода перекрыли дороги из-за долгов по зарплате
08:11  15 апреля
В ООС зафиксировали 8 новых нарушений режима "тишины": где именно стреляли боевики
UA | RU
UA | RU
15 апреля 2021, 10:41 7

Кравчук озвучил условие для дальнейших переговоров в ТКГ

15 апреля 2021, 10:41 7
Читайте також українською мовою
Следующее очередное заседание ТКГ запланировано на 28 апреля
Следующее очередное заседание ТКГ запланировано на 28 апреля
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Глава украинской стороны в ТКГ Леонид Кравчук во время совместного заседания ТКГ на уровне глав делегаций 14 апреля заявил о том, что Украина продолжает настаивать на возвращении к полному соблюдению режима прекращения огня и усилении эффективного контроля за его выполнением.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на DT.

Украинская делегация и ОБСЕ, согласно своему мандату, готовы работать 24/7 для того, чтобы как можно скорее достичь мира. Однако никакие попытки давления на Украину не будут иметь успеха, Украинская делегация будет защищать наши национальные интересы в любых условиях", - заявил Кравчук.

По его словам, продвижение любыми другими вопросами: политическими, гуманитарными, экономическими, дальнейшее согласование шагов сторон является проблемным, если не выполнена главное, базовое условие - достигнуто полное и всеобъемлющее прекращение огня. Именно поэтому Украина инициировала обсуждение комплекса дополнительных мер по совершенствованию механизма соблюдения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня в подгруппе по безопасности ТКГ.

Следующее очередное заседание ТКГ запланировано на 28 апреля.

Напомним, ранее Кравчук заявил, что переговоры ТКГ могут перенести в Польшу. Однако впоследствии стало известно, что этого делать не будут.

Донбасс Украина война ТКГ военные

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
Все видео »
Шевченко в судах, Вирастюк против юристов: чем жил 87-й округ после объявления результатов выборов
Каверзы Дубинского: почему не удается переизбрать главу Киевского облсовета
Все публикации »
Марунич Дмитрий
Алексей Голобуцкий
Виктор Небоженко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram