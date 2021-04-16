Стало известно, в каких областях наихудшая ситуация с COVID-госпитализациями
Соответствуют норме показатели в четырех областях
Соответствуют норме показатели в четырех областях
В Украине только в четырех областях не превышен уровень госпитализаций пациентов с коронавирусом.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.
Соответствуют норме показатели в Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской и Херсонской областях.
Лучшая ситуация наблюдается в Закарпатской области - здесь показатель госпитализаций составляет 40,2 при норме 60 на 100 тысяч населения. В Кировоградской области этот показатель составляет 47,1, в Ивано-Франковской - 49,4, в Херсонской - 59. Наихудшая ситуация в Хмельницкой области - здесь уровень госпитализаций составляет 125,4. В Киеве - 86,9.
Напомним, в правительстве обещают не закрывать страну на локдаун несмотря на напряженную COVID-ситуацию в регионах.
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