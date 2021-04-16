11:56  16 апреля
В Минздраве объяснили, почему Украина до сих пор не получила 3,9 млн доз COVID-вакцин
09:16  16 апреля
Выборы на округе 87: ЦИК приняла уточненный протокол по итогам голосования
08:11  16 апреля
За сутки на Донбассе зафиксировали 7 нарушений режима "тишины"
UA | RU
UA | RU
16 апреля 2021, 12:48 15

Стало известно, в каких областях наихудшая ситуация с COVID-госпитализациями

16 апреля 2021, 12:48 15
Читайте також українською мовою
Соответствуют норме показатели в четырех областях
Соответствуют норме показатели в четырех областях
Рixabay
Читайте також
українською мовою

В Украине только в четырех областях не превышен уровень госпитализаций пациентов с коронавирусом.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

Соответствуют норме показатели в Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской и Херсонской областях.

Лучшая ситуация наблюдается в Закарпатской области - здесь показатель госпитализаций составляет 40,2 при норме 60 на 100 тысяч населения. В Кировоградской области этот показатель составляет 47,1, в Ивано-Франковской - 49,4, в Херсонской - 59. Наихудшая ситуация в Хмельницкой области - здесь уровень госпитализаций составляет 125,4. В Киеве - 86,9.

Напомним, в правительстве обещают не закрывать страну на локдаун несмотря на напряженную COVID-ситуацию в регионах.

коронавирус Украина госпитализация больницы больница

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
Все видео »
Сто дней Старуха: как глава Запорожской ОГА стал местным Голобородько
Шевченко в судах, Вирастюк против юристов: чем жил 87-й округ после объявления результатов выборов
Все публикации »
Игорь Черняк
Марунич Дмитрий
Алексей Голобуцкий
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram