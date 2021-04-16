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16 апреля 2021, 11:59 23

Ляшко сказал, когда украинцев начнут прививать вакциной Pfizer

16 апреля 2021, 11:59 23
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117 000 доз не будут сразу использованы для первой прививки
117 000 доз не будут сразу использованы для первой прививки
Фото: Минздрав
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Первая партия американской вакцины Pfizer от коронавируса уже прибыла в Украину.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал журналистам, когда украинцев начнут прививать ею, пишет RegioNews.

Завтра, 17 апреля, 29 500 доз разъедутся во всех областных центрах. И уже 18 апреля начнутся первые прививки в Киевской области, а с 19 по всей стране.

29 500 вакцин будут доставлены по 1 170 доз в каждую область. Потому что именно с таким количеством доз контейнерами выпускает производитель. Вакцина находится во многодозовых флаконах - по шесть доз в одном флаконе.

117 000 доз не будут сразу использованы для первой прививки. Будет использовано 50% для первой прививки, после этого через 25 дней будет повторная вакцинация.

Напомним, Украина получила первые 177 тысяч доз вакцины Pfizer.

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