Ляшко сказал, когда украинцев начнут прививать вакциной Pfizer

117 000 доз не будут сразу использованы для первой прививки

117 000 доз не будут сразу использованы для первой прививки

Фото: Минздрав

Первая партия американской вакцины Pfizer от коронавируса уже прибыла в Украину.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал журналистам, когда украинцев начнут прививать ею, пишет RegioNews.

Завтра, 17 апреля, 29 500 доз разъедутся во всех областных центрах. И уже 18 апреля начнутся первые прививки в Киевской области, а с 19 по всей стране.

29 500 вакцин будут доставлены по 1 170 доз в каждую область. Потому что именно с таким количеством доз контейнерами выпускает производитель. Вакцина находится во многодозовых флаконах - по шесть доз в одном флаконе.

117 000 доз не будут сразу использованы для первой прививки. Будет использовано 50% для первой прививки, после этого через 25 дней будет повторная вакцинация.

Напомним, Украина получила первые 177 тысяч доз вакцины Pfizer.