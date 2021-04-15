Еще в одной области пройдут антитеррористические учения СБУ

Они продлятся до конца мая

Они продлятся до конца мая

Фото из открытых источников

Как сообщила Сумская областная государственная администрация, многоэтапные тренировки будут длиться до конца мая, пишет RegioNews.

Учения будут проходить в условиях максимально приближенных к реальным, в том числе с использованием боевого огнестрельного оружия, военной техники и радиотехнических средств.

Отмечается, что к учениям, кроме подразделений СБУ, будут привлечены военные, полицейские и пограничники. В рамках тренировок предусматривается возможность проверки документов граждан и досмотра транспортных средств.

"СБУ просит жителей и гостей региона с пониманием отнестись к необходимости проведения антитеррористических тренировок и связанных с ними возможных временных неудобств", - заявили в ОГА.

Напомним, что в Херсонской области СБУ проводит масштабные антитеррористические учения.