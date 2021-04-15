Еще в одной области пройдут антитеррористические учения СБУ
В приграничной Сумской области завтра, 16 апреля, начнутся антитеррористические учения Службы безопасности Украины.
Как сообщила Сумская областная государственная администрация, многоэтапные тренировки будут длиться до конца мая, пишет RegioNews.
Учения будут проходить в условиях максимально приближенных к реальным, в том числе с использованием боевого огнестрельного оружия, военной техники и радиотехнических средств.
Отмечается, что к учениям, кроме подразделений СБУ, будут привлечены военные, полицейские и пограничники. В рамках тренировок предусматривается возможность проверки документов граждан и досмотра транспортных средств.
"СБУ просит жителей и гостей региона с пониманием отнестись к необходимости проведения антитеррористических тренировок и связанных с ними возможных временных неудобств", - заявили в ОГА.
Напомним, что в Херсонской области СБУ проводит масштабные антитеррористические учения.