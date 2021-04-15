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15 апреля 2021, 18:18 160

Еще в одной области пройдут антитеррористические учения СБУ

15 апреля 2021, 18:18 160
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Они продлятся до конца мая
Они продлятся до конца мая
Фото из открытых источников
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В приграничной Сумской области завтра, 16 апреля, начнутся антитеррористические учения Службы безопасности Украины.

Как сообщила Сумская областная государственная администрация, многоэтапные тренировки будут длиться до конца мая, пишет RegioNews.

Учения будут проходить в условиях максимально приближенных к реальным, в том числе с использованием боевого огнестрельного оружия, военной техники и радиотехнических средств.

Отмечается, что к учениям, кроме подразделений СБУ, будут привлечены военные, полицейские и пограничники. В рамках тренировок предусматривается возможность проверки документов граждан и досмотра транспортных средств.

"СБУ просит жителей и гостей региона с пониманием отнестись к необходимости проведения антитеррористических тренировок и связанных с ними возможных временных неудобств", - заявили в ОГА.

Напомним, что в Херсонской области СБУ проводит масштабные антитеррористические учения.

Украина СБУ безопасность учения Сумская область

 
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