СБУ предупредила масштабную контрабанду товара из России и ОРДЛО на 4 миллиона

Устанавливаются другие участники противоправной деятельности

Устанавливаются другие участники противоправной деятельности

Фото: СБУ

СБУ заблокировала каналы контрабандной переправки табачных изделий из РФ и временно неподконтрольной украинской власти территории Луганщины. У контрабандистов изъято оптовые партии табака и изделия из него почти на 4 млн грн.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники разоблачили жителя Старобельска, который организовал канал нелегального перемещения табака с РФ. Товар он получил вне таможенным контролем от сообщников из страны-агрессора. Продукцию делец планировал реализовать на Луганщине через личные связи среди коммерсантов.

Правоохранители остановили правонарушителя во время транспортировки 5 тонн незаконно ввезенного табака. Во время осмотра транспортного средства выявлено почти 400 мешков контрафакта ориентировочной стоимостью 3 млн грн. Изъятый товар направлен на экспертизу", - говорится в сообщении.

Также СБУ заблокировала поставки на подконтрольную украинской власти территорию Луганщины контрафактных табачных изделий с ОРДЛО. У организатора трафика выявлено более 11 тысяч пачек сигарет сомнительного происхождения на более 800 тыс. грн. Он был уличен правоохранителями во время попытки скрытого переправки товара.

К противоправной деятельности причастны пятеро жителей Станицы Луганской и ОРДЛО. Участники группы перевозили контрабандный груз на самодельных плавсредствах через реку Северский Донец и складировали его в частном доме. Затем дельцы реализовывали контрафактную продукцию на Харьковщине", - сообщили оперативники.

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) и ч. 2 ст. 332-1 (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее) Уголовного кодекса Украины, продолжается следствие.

Как сообщалось ранее, 2 апреля ввели санкции против топ-10 украинской контрабанды. Президент анонсировал законодательные изменения относительно таможенного декларирования.

Также стали известны имена топ-10 контрабандистов, против которых СНБО ввела санкции. Также санкции ввели против 68 компаний, связанных с ними.