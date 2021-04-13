ВСУ взялся за иск Тупицкого о его увольнении

Тупицкий оспаривает указ президента от 26 февраля о его отстранении с должности судьи Конституционного Суда

Тупицкий оспаривает указ президента от 26 февраля о его отстранении с должности судьи Конституционного Суда

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Кассационный административный суд в составе Верховного Суда начал рассмотрение иска Александра Тупицкого относительно обжалования указа президента от 26 февраля о его отстранении с должности судьи Конституционного Суда.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресслужбу ВС в Фейсбуке.

Отмечается, что суд удовлетворил ходатайство ответчика о "привлечении к участию в деле Офиса генпрокурора в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, на стороне ответчика".

Следующее судебное заседание по рассмотрению дела назначено на 12 час. 20 мая.

В ВС напомнили, что у них на рассмотрении находится три иска Тупицкого к президенту. В частности, один иск - об оспаривании указа от 29 декабря 2020 г. "Об отстранении от должности судьи Конституционного Суда Украины".

Еще один иск касается обжалования указа от 27 марта, которым был отменен указ от 14 мая 2013 года о назначении Тупицкого судьей КС. Данное дело назначено к рассмотрению на 10:00 29 апреля.

Напомним, 27 марта Зеленский отменил указ о назначении судьей КСУ Тупицкого. Он был назначен судьей КСУ указом Януковича.